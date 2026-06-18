Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 18 июня 2026Забота о себе

Людям с высоким уровнем холестерина запретили есть один фрукт

Фармаколог Селиванова предупредила об опасности грейпфрутов при приеме статинов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Врач, клинический фармаколог Любовь Селиванова предупредила людей с высоким уровнем холестерина, принимающих статины, об опасности грейпфрутов. В интервью KP.RU доктор объяснила, почему им нельзя есть этот фрукт.

По словам Селивановой, если совмещать прием лекарств от высокого холестерина с грейпфрутами и соками из них, увеличивается токсическое воздействие на печень. Она добавила, что негативный эффект становится сильнее при постоянном употреблении.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Врач добавила, что существуют и другие нежелательные сочетания лекарств и продуктов, например, клюкву не рекомендуется есть при приеме антикоагулянтов. Она объяснила, что эти препараты разжижают кровь и предотвращают образование тромбов, а клюква усиливает это действие, повышая таким образом риск кровотечений.

Кроме того, Селиванова призвала с осторожностью относиться к зверобою, который содержится во многих БАДах. По ее словам, он снижает эффективность многих лекарств, в том числе гормональных контрацептивов, противовирусных и противораковых препаратов, лекарств, применяемых после трансплантации органов, а также для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рекомендовал пациентам с сердечной недостаточностью ежедневно взвешиваться. По его словам, резкая прибавка веса может говорить о задержке жидкости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

    Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

    Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

    Критик назвал главную ошибку Пугачевой

    18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

    Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

    Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

    Медведь напал на юношу через открытое окно

    Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok