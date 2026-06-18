Мать прославившегося на ЧМ-2026 вратаря сборной Кабо-Верде пообещали впустить в США

Не допущенной ранее на ЧМ-2026 матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи дадут визу США

Мать прославившегося на ЧМ-2026 вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи пообещали впустить в США. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на лидера демократов в американской Палате представителей Хакима Джеффриса.

«Мама Возиньи сможет получить визу вовремя, чтобы присутствовать на воскресной игре против Уругвая. Я благодарю госсекретаря США Рубио, правительство Кабо-Верде и Международную федерацию футбола (ФИФА) за совместную работу», — заявил Джеффрис.

Возинья прославился после матча группового этапа ЧМ-2026 с Испанией. Вратарь отразил семь ударов и помог команде сыграть вничью (0:0) с одним из фаворитов турнира. За несколько дней количество подписчиков 40-летнего голкипера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) возросло с 50 тысяч до более чем 13 миллионов.

После матча с испанцами Возинья пожаловался на то, что его мать не пустили в США из-за проблем с визой. Гражданам Кабо-Верде для ее получения нужно внести залог в размере 15 тысяч долларов.