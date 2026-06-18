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11:14, 18 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок продолжил снижение

Индекс Мосбиржи опустился до минимальных с декабря 2024 года 2450 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Barillo Images / Shutterstock / Fotodom

В начале торгов в четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи опустился ниже 2450 пунктов, что стало минимумом с 16 декабря 2024 года, эта неделя становится уже 15-й по счету, в ходе которой российский фондовый рынок теряет позиции. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Основными поводами для такой динамики остаются отсутствие переговоров по прекращению боевых действий на Украине, а также соглашение США и Ирана по прекращению конфликта.

Последний фактор связан с ожидающимся восстановлением трафика через Ормузский пролив, который должен привести к резкому росту предложения на мировом рынке нефти и, как следствие, падению цен на нее.

По состоянию на 18 июня стоимость фьючерса марки Brent уже опустилась ниже 78 долларов за баррель. В свою очередь, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals ушла ниже 64 долларов за баррель, что почти в два раза меньше, чем во время весенних максимумов.

Ранее председатель Мосбиржи Виктор Жидков призвал не паниковать по поводу падения акций российских компаний. По его словам, иногда проблему воспринимают излишне остро, хотя она является защитной реакцией системы. Он предложил просто пережить нынешнюю ситуацию, и «все наступит хорошо».

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