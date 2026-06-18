Мир призвали не ждать резкого падения цен на нефть

Глава МВФ Георгиева призвала не ждать резкого падения цен на нефть после открытия Ормуза

Открытие пролива Ормуз не повлечет за собой стремительного падения мировых цен на нефть. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее слова приводит Reuters.

Разблокировка важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии действительно приведет к снижению сырьевых котировок, отметила она. Однако темпы снижения цен на нефть не будут резкими, пояснила Георгиева.

Для возобновления танкерного потока через Ормузский пролив потребуется время, отметила она. Кроме того, не стоит забывать о необходимости разминирования акватории. Только после этого можно будет говорить о возможности значительного притока ближневосточной нефти на глобальный энергорынок. Именно от динамики последнего будут зависеть темпы снижения мировых цен на нефть, констатировала Георгиева.

Танкерный поток в Ормузском проливе, спрогнозировали ранее аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs, восстановится к концу июля. На восстановление добычи сырья на Ближнем Востоке, полагают эксперты, потребуется больше времени. Полноценный возврат к докризисным уровням, ожидают финансисты, произойдет в начале следующего года. К тому времени, ожидают аналитики финансовой группы Citi, средняя стоимость Brent упадет до 70 долларов за баррель.

