Названа частая ошибка во время душа

Дерматолог Лайнам: Использование мочалок в душе может навредить коже

Использование мочалок и губок в душе может навредить коже. Об этой неочевидной ошибке предупредили дерматолог Лорен Талья и Кэти Лайнам в беседе с HuffPost.

Лайнам отметила, что мочалка может накапливать бактерии, если ее редко мыть или хранить во влажном состоянии. «Большинству моих пациентов с экземой, псориазом, чувствительной или зрелой кожей я рекомендую очищение с помощью рук», — подчеркнула специалистка. По ее мнению, особенно осторожными следует быть людям, склонным к акне, воспалениям и другим кожным проблемам.

Талья также посоветовала намыливаться в душе руками. Она назвала этот способ самым безопасным, так как с помощью рук проще контролировать силу воздействия на кожу. Кроме того, он снижает риск переноса бактерий и лучше сохраняет естественный защитный барьер кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

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