Названы разные причины двух типов бессонницы

Сомнолог Бузунов: Ранние пробуждения — это бессонница из-за тревоги или депрессии

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о двух типах бессонницы и назвал разные причины их появления. Видео об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам специалиста, проблемы с засыпанием чаще возникают на фоне стресса, тревоги, невроза или употребления кофеина. В таких случаях человеку сложно уснуть вечером. После устранения провоцирующих факторов состояние обычно улучшается.

Другим видом бессонницы врач назвал ранние пробуждения. По его словам, нередко они связаны с длительной стрессовой ситуацией, которая не имеет очевидного решения, а также с закрепившейся тревогой или депрессией. «И тут надо разбираться в этих хитросплетениях и давать рекомендации, чтобы эти ранние пробуждения тоже ушли», — подчеркнул Роман Бузунов.

Он добавил, что причиной может быть сохраняющаяся гипервозбудимость нервной системы, из-за которой человек начинает просыпаться раньше обычного.

Ранее биохимик Альберт Хамена посоветовал людям, которые плохо спят, украсить спальню лавандой. По его словам, эти цветы успокаивают симпатическую нервную систему и помогают бороться со стрессом.