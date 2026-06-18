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Забота о себе
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11:31, 18 июня 2026Забота о себе

Названы разные причины двух типов бессонницы

Сомнолог Бузунов: Ранние пробуждения — это бессонница из-за тревоги или депрессии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о двух типах бессонницы и назвал разные причины их появления. Видео об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам специалиста, проблемы с засыпанием чаще возникают на фоне стресса, тревоги, невроза или употребления кофеина. В таких случаях человеку сложно уснуть вечером. После устранения провоцирующих факторов состояние обычно улучшается.

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Другим видом бессонницы врач назвал ранние пробуждения. По его словам, нередко они связаны с длительной стрессовой ситуацией, которая не имеет очевидного решения, а также с закрепившейся тревогой или депрессией. «И тут надо разбираться в этих хитросплетениях и давать рекомендации, чтобы эти ранние пробуждения тоже ушли», — подчеркнул Роман Бузунов.

Он добавил, что причиной может быть сохраняющаяся гипервозбудимость нервной системы, из-за которой человек начинает просыпаться раньше обычного.

Ранее биохимик Альберт Хамена посоветовал людям, которые плохо спят, украсить спальню лавандой. По его словам, эти цветы успокаивают симпатическую нервную систему и помогают бороться со стрессом.

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