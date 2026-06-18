Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:55, 18 июня 2026Бывший СССР

Необычную находку достали из тела раненного при взрыве дрона ВСУ

Хирург Мнацаканян: Из тела раненного при взрыве беспилотника ВСУ достали три сим-карты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Херсонской области хирурги впервые извлекли из тела пациента, раненного при взрыве украинского беспилотника, сим-карты. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян, пишет РИА Новости.

«Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — сообщил Мнацаканян. Он заметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали часто использовать пластик в своих взрывных устройствах, но сим-карты врачи еще не видели. Завхирургией предположил, что вражеские силы могли использовать их в качестве поражающего элемента.

Кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы гораздо сложнее, если даже сравнивать с «традиционным» металлом, пояснил хирург.

Видео, где хирург рассказывает о находке, журналистам предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска атаковали мосты возле Чонгара и Геническа, соединяющие регион с Крымом. Сальдо подчеркнул, что ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    Московские аэропорты закрыли для полетов

    Самолеты ВСУ заметили на аэродроме в Молдавии

    Сборная Ганы обыграла Панаму в матче чемпионата мира

    Тюремщик вспомнил самое изобретательное покушение на свою жизнь

    Необычную находку достали из тела раненного при взрыве дрона ВСУ

    В США раскрыли замысел Киева против России

    Пенсионер принудил жену заниматься сексом с другими мужчинами за деньги

    Трамп захотел наладить производство американских ракет в Европе

    Пламя охватило небоскреб в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok