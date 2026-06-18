Хирург Мнацаканян: Из тела раненного при взрыве беспилотника ВСУ достали три сим-карты

В Херсонской области хирурги впервые извлекли из тела пациента, раненного при взрыве украинского беспилотника, сим-карты. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян, пишет РИА Новости.

«Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — сообщил Мнацаканян. Он заметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали часто использовать пластик в своих взрывных устройствах, но сим-карты врачи еще не видели. Завхирургией предположил, что вражеские силы могли использовать их в качестве поражающего элемента.

Кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы гораздо сложнее, если даже сравнивать с «традиционным» металлом, пояснил хирург.

Видео, где хирург рассказывает о находке, журналистам предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска атаковали мосты возле Чонгара и Геническа, соединяющие регион с Крымом. Сальдо подчеркнул, что ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру.