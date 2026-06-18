Оценены шансы вратаря сборной Кабо-Верде стать лучшим голкипером ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего голкипера ЧМ

Оценены шансы вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи стать лучшим голкипером ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

40-летний вратарь вошел в топ-10 претендентов на «Золотую перчатку» — награду лучшему голкиперу чемпионата мира. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 25,00. Он находится на десятом месте среди всех вратарей турнира.

Наиболее вероятным претендентом на победу является голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес — его шансы оцениваются коэффициентом 5,00. Также в тройку претендентов входят испанец Унаи Симон и француз Марк Меньян. Поставить на их успех можно за 5,50 и 6,50 соответственно.

Ранее букмекеры предположили, кто может стать лучшим игроком чемпионата мира-2026. Наиболее высокими считаются шансы французского нападающего Киллиана Мбаппе, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 6,50.