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15:15, 18 июня 2026Бывший СССР

Политолог объяснил призывы Пашиняна к революции

Лукьянов: Пашинян решил пойти ва-банк против оппозиции
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается максимально выгодно использовать победу на выборах, призывая несогласных к революции. Об этом сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью газете «Взгляд».

«Я думаю, Пашинян, понимая, что реальная оппозиция существует, особенно в лице партии Самвела Карапетяна "Сильная Армения", намерен не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию», — отметил политолог.

По словам Лукьянова, угрозы премьер-министра разгромить оппозиционные силы — это попытка воспользоваться тем импульсом, который получила партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах.

Ранее Пашинян захотел искоренить реваншистов. По его словам, либо революция в стране набирает обороты, либо побеждает контрреволюция.

7 июля в Армении прошли парламентские выборы. В законодательный орган прошли партия премьер-министра республики (49,7 процента голосов), а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).

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