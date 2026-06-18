Появились детали о разгоревшемся после массированной атаки ВСУ пожаре в подмосковном ТЦ

МЧС: Начавшийся после атаки ВСУ пожар в ТЦ «Белая дача» в Котельниках ликвидирован

Пожар в ТЦ «Белая дача» в Котельниках, который разгорелся после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье, ликвидировали. Об этом сообщило МЧС региона в Telegram-канале.

«Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах», — указано в публикации ведомства.

В тушении пожара участвовали 20 человек и шесть единиц техники.

Ранее стало известно, что возгорание в ТЦ произошло из-за падения обломков украинских дронов на кровлю здания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что в Жуковском дрон ВСУ попал в многоэтажный жилой дом. По информации главы региона, в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье 16 человек получили ранения, в том числе двое детей.

