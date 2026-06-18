Раскрыт пункт меморандума США и Ирана

Bloomberg: США обязались передать Ирану замороженные активы в рамках нового соглашения

Соединенные Штаты обязались в полном объеме передать Ирану его замороженные активы в рамках меморандума из 14 пунктов, вступившего в силу 17 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, точные детали передачи средств еще предстоит согласовать. Остается неясным, распространяется ли обязательство только на активы, хранящиеся в США, или также на значительно больший объем средств за пределами страны, заблокированных из-за американских санкций.

Общий объем замороженных иранских активов за пределами США оценивается экспертами в сумму от 24 до 100 млрд долларов. Эти средства поступают преимущественно от продажи нефти и газа, составляющих до 45 процентов госбюджета страны, но заморожены из-за санкций, использующих ключевую роль доллара в мировой финансовой системе.

В Вашингтоне решение вызвало политические споры. Сторонники жесткой линии утверждают, что ослабление давления позволит Тегерану финансировать ядерную программу и поддерживать союзные группировки на Ближнем Востоке. Однако Трамп заявил: «Это не наши деньги, это их деньги. Если мы их не вернем, никто больше никогда не будет инвестировать в доллар». Сенатор-республиканец Тед Круз назвал разблокировку «плохой идеей», напомнив, что «история учит нас не давать миллиарды долларов теократическим безумцам, которые хотят нас убить».

Для Ирана разблокировка активов критически важна на фоне обвала национальной валюты, массовых протестов и разрушенной инфраструктуры в результате бомбардировок. В мае добыча нефти в стране упала до пятилетнего минимума из-за военно-морской блокады США.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Документ был подписан удаленно, в электронном виде, и вступил в силу.

Позднее обе стороны подтвердили факт подписания. В частности, Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Также стороны приняли решение воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

