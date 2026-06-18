Россиянам назвали пункты проверки вторичного жилья перед покупкой

Риелтор Решетникова: Перед покупкой вторички нужно проверить историю квартиры

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке россиянам необходимо проверить не только документы на недвижимость, но и историю объекта, продавца, наличие обременений и возможных судебных рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она объяснила, что перед сделкой недостаточно изучить свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН, поскольку риски могут скрываться даже там, где покупатель уверен в чистоте сделки. В первую очередь стоит обратить внимание на поведение продавца и стоимость жилья. Слишком низкая цена по сравнению с рынком должна насторожить, особенно если собственник торопится с продажей или ведет себя неадекватно.

Еще один тревожный сигнал — отказ предоставить часть документов под предлогом того, что они не нужны для регистрации сделки.

Кроме того, следует выяснить, как часто менялись собственники, каким образом была приобретена недвижимость и не использовались ли при покупке средства материнского капитала. Частая смена владельцев может быть признаком мошеннических схем или иных манипуляций с объектом. Наследство впоследствии может быть оспорено, а нарушения при использовании материнского капитала способны привести к судебным спорам даже спустя годы после сделки.

Эксперт также посоветовала запросить полный пакет документов: ЕГРН, домовую книгу, справки об отсутствии долгов ЖКХ и капремонта. Для несовершеннолетних собственников нужно разрешение опеки. Следует проверить обременения, аресты, запреты, судебные споры и риски банкротства, а при ипотеке изучить договор.

Кроме того, следует воспользоваться титульным страхованием, которое может снизить риски оспаривания собственности.

Ранее россиянам рассказали о сложностях продажи вторичного жилья: Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что с одной стороны покупательский спрос ограничен заградительными ставками по ипотеке, а с другой продавцы продолжают ориентироваться на цены времен действия льготной ипотеки.