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14:04, 18 июня 2026Путешествия

Россиянам предложили туры «все включено» в Анапу по цене от 44 тысяч рублей

АТОР: Цены на летние туры «все включено» в Анапу начинаются от 44 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

Цены на летние туры «все включено» в Анапу на семь ночей начинаются от 44 тысяч рублей на двоих, без учета проезда. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за такую сумму получится приобрести путевку на российский курорт с проживанием в отеле категории «две звезды». Размещение в трехзвездочных гостиницах стоит дороже — от 47 до 100 тысяч рублей. Тем временем минимальный бюджет на размещение в четырехзвездочном отеле «все включено» в Анапе составляет 78 тысяч рублей, а в пятизвездочном — 172 тысячи рублей.

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Для тех, кому стандартная система «все включено» кажется недостаточной, в Анапе есть расширенный формат — «ультра все включено», добавили в АТОР. Отдых в таких отелях категории «четыре звезды» обойдется от 103 тысяч рублей, а «пять звезд» — от 200 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сравнил песок на пляжах Анапы с побережьем Лазурного Берега Франции. 1 июня местные власти впервые открыли часть пляжей, выведенных из опасной зоны.

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