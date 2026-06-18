Россиянин бросил женщину на асфальт на глазах у прохожих и попал на видео

Житель Уфы бросил женщину на асфальт на глазах у прохожих

Житель Уфы бросил женщину на асфальт на глазах у прохожих. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленных кадрах видно, как горожанин преследует женщину. Он догоняет ее и толкает. Несчастная оказывается на земле. Затем обидчик помогает россиянке встать и отводит в другую сторону.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина без причины напал на пенсионерку. Он замахивался на пожилую женщину кулаками. Мимо проходили люди, однако никто в ситуацию не вмешался. Очевидцы предположили, что агрессивно действовать в отношении пенсионерки мог либо внук, либо сын.

Еще раньше в Татарстане мужчина отпинал сожительницу по голове у подъезда дома.