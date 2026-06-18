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15:47, 18 июня 2026Спорт

Россиянин проиграл более миллиона рублей на матче ЧМ-2026

Россиянин проиграл 1 190 000 рублей из-за гола на 95-й минуте в матче ЧМ Гана — Панама
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Россиянин проиграл более миллиона рублей на матче ЧМ-2026 ГанаПанама. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил на ничью в этой игре. На 95-й минуте сборная Ганы забила единственный гол в матче, из-за которого ставка россиянина оказалась проиграна. Коэффициент на ничью составлял 3,80. В случае успеха игрок мог заработать более 4,5 миллиона рублей.

После победы над Панамой сборная Ганы заняла второе место в группе L с тремя очками. 23 июня она проведет следующий матч на чемпионате мира со сборной Англии.

Ранее стало известно, что россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго. Он поставил на индивидуальный тотал португальцев больше 1,5 гола, команды сыграли вничью (1:1).

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