Россиянина с огнестрельным ранением нашли в охотничьей избе

В охотничьей избе в Якутии нашли 47-летнего мужчину с огнестрельным ранением груди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчину без признаков жизни нашли в местности «Аян» Олекминского района. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его расследование находится на контроле у прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый в преступлении уже установлен. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Свердловской области следователи раскрыли две расправы над предпринимателями из 90-х. Обвинения предъявили двум мужчинам в возрасте 61 и 62 лет.