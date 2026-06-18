Россиянина с огнестрельным ранением нашли в охотничьей избе

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в охотничьей избе в Якутии

В охотничьей избе в Якутии нашли 47-летнего мужчину с огнестрельным ранением груди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину без признаков жизни нашли в местности «Аян» Олекминского района. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его расследование находится на контроле у прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый в преступлении уже установлен. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Свердловской области следователи раскрыли две расправы над предпринимателями из 90-х. Обвинения предъявили двум мужчинам в возрасте 61 и 62 лет.