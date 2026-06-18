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Силовые структуры
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18:41, 18 июня 2026Силовые структуры

Российский судья в отставке лишился личной неприкосновенности

Квалифкомиссия прекратила отставку судьи Сапеги за нарушения антикоррупционных запретов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Квалификационная комиссия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении отставки судьи Вячеслава Сапеги за нарушение антикоррупционных запретов. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В ходе проверки было установлено, что Сапега вел деятельность, несовместимую со статусом судьи, не соблюдал запреты и ограничения, в том числе на занятие предпринимательством. Прекращение отставки означает лишение гарантии личной неприкосновенности, материального и социального обеспечения, соответствующего статусу судьи.

13 марта Ворошиловский районный суд Волгограда постановил изъять у Сапеги имущество стоимостью 54 миллиона рублей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Среди них пять объектов недвижимости в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае — земельный участок, жилые и нежилые помещения, а также три автомобиля BMW X5, оформленные на родственников судьи для сокрытия истинного материального положения.

Сапега начал свою карьеру в 1997 году в прокуратуре, отслужив в Краснодарском крае и Саратовской области. С 2006 года он стал работать в Министерстве юстиции России, откуда перешел в судебный департамент при Верховном суде России. С 2012 года Сапега работал судьей, постепенно дойдя до поста заместителя председателя Нижегородского облсуда.

Проверку в отношении Сапеги инициировал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

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