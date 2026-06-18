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09:21, 18 июня 2026Наука и техника

С первого в России радиолокационного кубсата получили снимки

СУ Королева: С первого в России радиолокационного кубсата «Аист-СТ» получили снимки
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: ssau.ru

С первого в России радиолокационного кубсата «Аист-СТ» получили снимки. Об этом сообщает Самарский университет имени Сергея Королева (СУ Королева).

«В ходе летно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что съемка выполнялась в маршрутном режиме работы радиолокатора с разрешением не ниже пять метров на пиксель, а получение первых изображений поверхности Земли подтверждает работоспособность и заявленные характеристики спутникового оборудования.

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В апреле 2024-го в вузе сообщили о начале испытаний космического аппарата «Аист-СТ».

Тогда же госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что российский спутник «Аист-2Д», запущенный на околоземную орбиту в ходе первого пуска ракеты «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» с космодрома Восточный, завершил свою работу.

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