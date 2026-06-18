СК взялся за установление причастных к крупнейшей атаке дронов на Московский регион

СК установит причастных к атакам ВСУ на Московскую область, пострадали 17 человек

Следственный комитет (СК) России взялся за поиск причастных к крупнейшей за последние два года атаке украинских дронов на Московский регион. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов России. В Московской области в результате атак пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли крупнейший за два года удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве. Такой вывод следует, исходя из упомянутого мэром столицы Сергеем Собяниным числа сбитых дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь и утро четверга, 18 июня.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 992 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.