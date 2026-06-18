Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 18 июня 2026Ценности

В наряде дочери Оззи Осборна разглядели тайный смысл

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли почтила его память шляпой в виде летучей мыши
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Dave Benett / Kontributor / Getty images

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна Келли почтила память отца с помощью головного убора. Тайный смысл в наряде певицы разглядели журналисты Page Six.

Знаменитость появилась на открытии турнира Royal Ascot в черном платье длины макси. Она также надела шляпу в виде летучей мыши — животного, которое на протяжении десятилетий ассоциировалось с ее отцом.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023

Ранее сообщалось, что друзья Келли Осборн выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы. Собеседники Page Six заметили, что в переживаниях знаменитости кроется что-то большее, чем потеря отца.

При этом сама наследница музыканта признавалась, что низкий вес связан именно с потерей отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

    Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

    Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

    Критик назвал главную ошибку Пугачевой

    18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

    Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

    Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

    Медведь напал на юношу через открытое окно

    Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok