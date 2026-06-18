В наряде дочери Оззи Осборна разглядели тайный смысл

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна Келли почтила память отца с помощью головного убора. Тайный смысл в наряде певицы разглядели журналисты Page Six.
Знаменитость появилась на открытии турнира Royal Ascot в черном платье длины макси. Она также надела шляпу в виде летучей мыши — животного, которое на протяжении десятилетий ассоциировалось с ее отцом.
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Ранее сообщалось, что друзья Келли Осборн выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы. Собеседники Page Six заметили, что в переживаниях знаменитости кроется что-то большее, чем потеря отца.
При этом сама наследница музыканта признавалась, что низкий вес связан именно с потерей отца.