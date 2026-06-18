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01:25, 18 июня 2026Бывший СССР

В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Генсек ОДКБ Масадыков заявил, что осуждает удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Кадр: Telegram-канал «Следком»

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков от имени секретариата организации осудил атаку украинского беспилотника по автобусу, который перевозил детей из Белоруссии в Брянской области. Об этом говорится в его комментарии, опубликованном в Telegram-канале объединения.

«От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе детей», — написал Масадыков.

Генсек строго осудил действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал произошедшее преступным актом. Он подчеркнул, что подобные шаги украинских войск против мирного населения не могут иметь оправданий.

Об атаке на автобус стало известно 17 июня. Вражеские дроны ударили по транспортному средству, в котором ехала детская футбольная команда из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Семь человек пострадали, в том числе пять детей. Погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних в дороге. В Кремле охарактеризовали произошедшее как террористический акт.

Генштаб ВСУ решил не признавать вину за удар.

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