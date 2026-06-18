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13:25, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили попытки Украины спровоцировать Белоруссию

Депутат Колесник: Цель провокаций Украины на границе с Белоруссией — втянуть ЕС в войну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Дестабилизируя обстановку на границе с Белоруссией, Украина пытается втянуть ее и Запад в войну, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Мотивацию Киева он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что украинцы продолжают попытки дестабилизации обстановки на границе с Белоруссией. Кроме того, подконтрольные Киеву политтехнологи и блогеры начали угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко войной или государственным переворотом.

«Белоруссия — это единое Союзное государство. Угрожая ей, они пытаются Запад втянуть в войну и Белоруссию, понимая, что у Белоруссии неплохие отношения с США, есть даже личные отношения переговорные у Лукашенко с [американским президентом] Дональдом Трампом. Они пытаются втянуть Белоруссию в войну, как и всех нас, и втянуть одновременно туда Евросоюз», — прокомментировал депутат.

Политик подытожил, что провокации на границе с Белоруссией необходимы Украине, чтобы она была не единоличным участником с точки зрения прямых боевых столкновений, а одним из участников.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы.

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