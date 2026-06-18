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14:43, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

Сенатор Джабаров заявил, что Киев без поддержки не смог бы выпустить столько дронов по РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина без поддержки Евросоюза не могла бы выпустить такое количество дронов по России и, в частности, по Москве, заметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением о причастных к крупнейшей за два года атаке на столицу сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы же воюем не только с Украиной. Мы воюем практически со всей Европой. Что, Украина может выпустить столько дронов? Нет, конечно», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что ни один акт терроризма со стороны Украины не останется безнаказанным.

Я думаю, что средство, которое поможет переломить ситуацию в корне, будет получено в ближайшее время

Владимир Джабаровпервый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли крупнейший за два года удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве. Такой вывод следует, исходя из упомянутого мэром столицы Сергеем Собяниным числа сбитых дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь и утро четверга, 18 июня.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 992 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие также сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

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