Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 18 июня 2026Экономика

В России захотели ограничить один вид сделок с жильем

Сенатор Гибатдинов: Дистанционные сделки с жильем нужно ограничить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России следует ограничить проведение дистанционных сделок с недвижимостью, чтобы обезопасить граждан от мошенников. Об этом заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, упрощающие процесс покупки жилья цифровые технологии несут в себе скрытые угрозы. «В последние годы мы наблюдаем рост числа мошеннических преступлений, связанных с использованием персональных данных, электронных сервисов и методов социальной инженерии. Поэтому любое расширение дистанционных возможностей в сфере недвижимости неизбежно создает дополнительные риски для граждан», — пояснил Гибатдинов.

Сенатор считает, что дистанционные операции должны проводиться только в качестве исключения. В остальных случаях следует заключать договор очно, в том числе чтобы иметь возможность удостовериться в подлинности воли собственника.

Ранее киберэксперт Владимир Зыков предупредил россиян о мошенниках, предлагающих работу за границей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

    Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

    Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

    Критик назвал главную ошибку Пугачевой

    18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

    Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

    Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

    Медведь напал на юношу через открытое окно

    Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok