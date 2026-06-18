В России захотели ограничить один вид сделок с жильем

Сенатор Гибатдинов: Дистанционные сделки с жильем нужно ограничить

В России следует ограничить проведение дистанционных сделок с недвижимостью, чтобы обезопасить граждан от мошенников. Об этом заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, упрощающие процесс покупки жилья цифровые технологии несут в себе скрытые угрозы. «В последние годы мы наблюдаем рост числа мошеннических преступлений, связанных с использованием персональных данных, электронных сервисов и методов социальной инженерии. Поэтому любое расширение дистанционных возможностей в сфере недвижимости неизбежно создает дополнительные риски для граждан», — пояснил Гибатдинов.

Сенатор считает, что дистанционные операции должны проводиться только в качестве исключения. В остальных случаях следует заключать договор очно, в том числе чтобы иметь возможность удостовериться в подлинности воли собственника.

Ранее киберэксперт Владимир Зыков предупредил россиян о мошенниках, предлагающих работу за границей.