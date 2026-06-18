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19:58, 18 июня 2026Наука и техника

В США рассказали о белой вороне в танковом парке Европы

19FortyFive: Итальянский танк Ariete — белая ворона со слабой защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Танк C1 Ariete, который остается на вооружении Италии, — это одна из самых неприметных машин в танковом парке Европы. О недостатках танка рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

Отмечается, что Ariete уступает американскому Abrams и немецкому Leopard 2 по уровню защищенности. При этом машина легче европейских аналогов. Масса в 54 тонны обеспечивает хорошую мобильность C1. Автор отметил, что танк со слабым бронированием считается белой вороной среди бронетехники НАТО.

«Одним из главных факторов, сдерживающих развитие Ariete, является отсутствие постоянной модернизации. В то время как Leopard 2, M1 Abrams и Т-72 постоянно модернизировались, эволюция Ariete после завершения последних поставок приостановилась», — говорится в материале.

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В 2002 году представили версию C2 Ariete с дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, усиленной защитой и улучшенной системой управления огнем. Однако доработанную версию не приняли на вооружение.

В июне французская армия представила модернизированный танк Leclerc XLR, который получил «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов.

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