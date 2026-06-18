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Забота о себе
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15:35, 18 июня 2026Забота о себе

Врачи назвали похожие на симптомы других болезней признаки рака кишечника

Гастроэнтеролог Дам: Пациенты часто считают симптомы рака кишечника неопасными
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтерологи Эндрю Дам и Кетан Танки предупредили, что симптомы рака кишечника могут быть похожи на признаки других менее опасных болезней. Их врачи перечислили в интервью HuffPost.

Дам отметил, что рак кишечника часто выявляют на поздних стадиях, потому что пациенты не обращают внимания на симптомы, считая их неопасными. Самым частым примером он назвал диарею, запор и чередование этих состояний. По словам врача, пациенты часто считают, что причина их проблем — синдром раздраженного кишечника или стресс, хотя на самом деле эта проблема может возникать и при онкологическом заболевании.

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Танки добавила, что люди зачастую не обращают внимание на необъяснимую потерю веса, считая ее нервным перенапряжением или тяжелым графиком. Кровь в стуле, которая также часто возникает при раке кишечника, многие списывают на геморрой, а почернение стула в этом случае объясняют особенностями питания.

Гастроэнтерологи подчеркнули, что пациенты не всегда ошибаются. У них и правда могут быть синдром раздраженного кишечника, геморрой или хронический стресс. Однако, по словам Дама, наличие этих заболеваний не гарантирует отсутствие рака, поэтому он рекомендовал после 40–45 лет регулярно проходить обследование.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла связь между кока-колой и раком печени. По ее словам, при частом употреблении газированные и сладкие напитки повышают риск злокачественного поражения печени.

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