Захарова высказалась о желании Польши «позориться до конца»

Захарова: Отказ Польши от лишения Зеленского награды является желанием позориться до конца

Отказ властей Польши от лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла после присвоения элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) является желанием позориться до конца. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Варшаве решили позориться до конца. Я, кстати говоря, не так давно, комментируя их колебания, рекомендовала им все-таки орден Зеленскому оставить, чтобы потом они никогда в жизни не говорили, что такого не было», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова отметила, что публичные заявления руководства Польши о намерениях лишить Зеленского ордена останутся в публичном пространстве. Она также провела аналогию между награждением высшей государственной наградой Польши Зеленского и вручением Варшавой награды рейхсмаршалу нацистской Германии Герману Герингу в 1938 году. По мнению дипломата, власти Польши посчитали антироссийскую политику Киева более важной, чем историческую память о жертвах поляков в годы Второй мировой войны.

«Пусть уж они с этим позором и остаются», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерениях лишить политика ордена Белого орла, а министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА.