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19:37, 18 июня 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Надежда Ликсакова / РИА Новости

Землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 22:09 по местному времени (14:09 мск). Их магнитуда достигала 4,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 34 километрах к юго-востоку от острова Шикотан, где проживает около 3000 человек. Очаг залегал на глубине 50 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

15 июня землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки.Эпицентр находился в 182 километрах к юго-востоку от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского.

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