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09:13, 19 июня 2026Спорт

10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов на международные турниры

10 стран выступили против возвращения баскетболистов из России на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

10 стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), в котором выступили против возвращения России и Белоруссии на турниры под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Помимо Украины, к обращению присоединились руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции. В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Страны не исключили, что могут бойкотировать матчи с соперниками из России и Белоруссии на турнире.

При этом в обращении отмечается, что страны выступают против допуска россиян и белорусов на все турниры ФИБА. «Это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт», — говорится в документе.

Российские баскетбольные клубы и сборная отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Из-за этого отечественные баскетболисты пропустили Олимпиаду-2024 и ряд других крупных турниров.

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