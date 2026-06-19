Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:10, 19 июня 2026Спорт

Алексей Миранчук рассказал о тоске по России

Футболист «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о тоске по России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jordan Godfree / Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник Атланта Юнайтед Алексей Миранчук рассказал о тоске по родине. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок отметил, что хочет поиграть вместе с братом-близнецом Антоном Миранчуком. «Не скрываю, что я очень скучаю по России. Но возможно, что мне предложат еще один контракт в США, и я останусь», — добавил Алексей Миранчук.

Ранее Миранчук указал на то, что жизнь в Москве в бытовом плане лучше, чем в США. «Мало что сравнится с Москвой», — заявил он.

30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024-го. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2027 года. Антон Миранчук играет в московском «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возобновлении переговоров США с Россией и Украиной

    Живущий в Европе журналист-иноагент раскрыл подробности последнего визита в Москву

    Россияне оказались лидерами по денежным переводам в рвущуюся в Европу страну

    В России сменился лидер продаж среди электромобилей

    Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

    Раскрыты результаты экспертизы для расправившегося с девятилетним Пашей педофила

    Летевший в Москву самолет сел в другом городе из-за пассажира

    Алексей Миранчук рассказал о тоске по России

    Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения на дорогах

    F-35B КМП США впервые высадились у северо-западной границы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok