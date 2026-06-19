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Забота о себе
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03:00, 19 июня 2026Забота о себе

Частный детектив назвала один обличающий изменников вопрос

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom  

Частный детектив, известная в соцсетях под псевдонимом Венера, назвала один вопрос, обличающий изменников. Специалистку цитирует издание Mirror.

По словам детектива, есть явный признак, который многие люди упускают из виду либо из-за недостаточной образованности в этом вопросе, либо из-за собственного отказа принять правду. «Если вы загнали кого-то в угол и спрашиваете, не изменяет ли он вам, а получаете в ответ что-либо, кроме "нет", нечто уклончивое, — скорее всего, он вам изменяет», — заверила Венера.

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По словам эксперта, уклончивым ответом можно считать как встречный вопрос «Ты действительно думаешь, что я стал бы изменять?», так и попытку защититься. По ее мнению, во втором случае изменник может сказать что-то вроде: «Я не могу поверить, что ты обвиняешь меня в этом. Только потому, что я поздно вернулся с работы, ты думаешь, что я изменяю?».

Ранее стала известна история девушки, которая увидела у нового партнера подозрительную татуировку и вычислила в нем изменника. По ее словам, во время секса она заметила у мужчины на груди сложную и изящную татуировку с именем женщины.

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