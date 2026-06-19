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19:12, 19 июня 2026Мир

Мерц раскрыл перспективы членства Украины в ЕС

Мерц: Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС), пока она находится в состоянии войны. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии — полноправным членом», — сказал он.

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС. Против применения этой процедуры в отношении Киева также высказывается Венгрия.

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