Мерц раскрыл перспективы членства Украины в ЕС

Мерц: Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны

Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС), пока она находится в состоянии войны. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии — полноправным членом», — сказал он.

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС. Против применения этой процедуры в отношении Киева также высказывается Венгрия.