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17:03, 19 июня 2026Ценности

Найдена связь между «Оземпиком» и агрессией

NYP: «Оземпик» снижает тягу человека к агрессии и насильственным действиям
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Virojt Changyencham / Shutterstock / Fotodom

Ученые исследовали связь между препаратами класса GLP-1, среди которых в том числе «Оземпик» и «Мунджаро», с агрессивным поведением. Подробности публикует New York Post (NYP).

Согласно журналу Criminology, использование подобных медикаментов снижает тягу человека к насильственным действиям. Исследователи предполагают, что препараты могут воздействовать на механизмы самоконтроля, систему удовольствия и реакцию на стресс.

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«Эти же процессы имеют отношение к некоторым формам насилия, особенно к насилию, которое происходит в эмоционально напряженных ситуациях или в условиях низкого самоконтроля», — пояснил ведущий автор нового исследования Дэниел Семенца.

По его словам, даже когда человек, принимающий GLP-1, пьет алкоголь или действует импульсивно, ситуация с меньшей вероятностью перерастет в насилие, например, в драку, угрозу кому-либо оружием или ограбление.

Ранее стало известно, что продавцы одежды оказались под угрозой потери 364 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

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