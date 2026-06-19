Назван главный претендент на «Золотой мяч» после первых матчей на ЧМ-2026

Харри Кейн назван главным претендентом на «Золотой мяч» после первых матчей на ЧМ-2026

Букмекеры назвали главного претендента на «Золотой мяч» после первых матчей на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности приз получит форвард сборной Англии Харри Кейн. На это событие можно поставить с коэффициентом 2,75.

Второе и третье места в списке претендентов на «Золотой мяч» делят форвард сборной Франции Усман Дембеле и его партнер по команде вингер Майкл Олисе. Вероятность победы этих футболистов оценивается одинаковым коэффициентом 7,00.

Кейн в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Хорватии оформил дубль. Олисе сделал голевую передачу, а Дембеле не отметился результативными действиями.