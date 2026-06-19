Охрана не узнала футболиста сборной Испании и отказалась пускать его на базу команды

Охрана не узнала игрока сборной Испании Иглесиаса и отказалась пускать его на базу команды

Охрана базы сборной Испании в штате Теннеси (США) отказалась пускать на базу футболиста команды Борху Иглесиаса. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Игрок подошел ко входу и пытался пройти на территорию базы, однако секьюрити его не узнали. «Я игрок национальной сборной, мне нужно попасть внутрь. Я Борха Иглесиас», — сказал футболист, но охранники все равно его не пустили.

Нападающему пришлось звонить администратору сборной Испании. Когда тот подошел ко входу, футболиста пропустили на территорию базы.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Иглесиас провел весь матч на скамейке запасных.