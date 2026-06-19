Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2026/2027

Состоялась жеребьевка Кубка России сезона-2026/27. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команды элитного дивизиона разделили на четыре корзины, исходя из результатов прошлого сезона. По итогам были сформированы четыре группы по четыре команды. Московский «Спартак» сыграет в группе А с «Рубином», «Оренбургом» и «Родиной». Петербургский «Зенит» в группе С встретится с «Балтикой», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

В Пути регионов выступят 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги «Дивизион А», 37 команд Второй лиги «Дивизион Б», а также 16 любительских клубов.

Турнир в Пути РПЛ стартует 5 августа. Первый раунд Пути регионов начнется 29 июля. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак». В матче за титул красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар».