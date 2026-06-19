Россиянин поставил на гол Англии на ЧМ-2026 и выиграл 6,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на гол Англии в ворота Хорватии на ЧМ и выиграл 6,5 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1,3 миллиона рублей на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Англией и Хорватией. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин в первом тайме при счете 1:1 спрогнозировал, что англичане до перерыва забьют еще один мяч. Коэффициент на это событие составлял 5,00.

На 42-й минуте Харри Кейн оформил дубль, и ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет на 6,5 миллиона рублей.

Встреча прошла в ночь на четверг, 18 июня. Победу со счетом 4:2 одержала сборная Англии.