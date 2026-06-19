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19:16, 19 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на матч чемпионата мира и выиграл более 10 миллионов рублей

Россиянин выиграл более 10 миллионов рублей, поставив на Швейцарию в матче ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл более 10 миллионов рублей, поставив на матч чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Sports.

Россиянин поставил 6 630 000 рублей на победу швейцарцев с коэффициентом 1,58. Ставка сыграла: Швейцария победила со счетом 4:1, а игрок получил выигрыш в размере 10 475 400 рублей.

18 июня сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину в матче второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев.

Швейцария набрала четыре очка и занимает второе место в группе B. Боснийцы с одним очком занимает третье место в квартете.

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