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17:00, 19 июня 2026Культура

Стало известно о не гнушавшемся госконтрактов перед побегом из России Назарове

«Царьград»: Перед отъездом из РФ актер Назаров заработал на госконтрактах 700 тысяч рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отдел расследований «Царьграда» выяснил, как актер Дмитрий Назаров со своей супругой покидали Россию — из страны они уехали в 2023 году. По данным собеседников телеканала, во время накопления капитала, на который семье предстояло жить, они в том числе не гнушались и государственными контрактами, уже зная, что уедут из страны.

Так, после начала специальной военной операции на Украине бюджетный заработок составил для Назарова более 700 тысяч рублей, не считая официальной зарплаты актера.

«В родном театре вознаграждение Дмитрий Назаров получал сдельно — от 150 до 160 тысяч рублей за спектакль. Актером он был востребованным. Пока не стал вести себя странным образом», — рассказал источник телеканала.

Кроме того, стало известно, что Назаров с женой избавились не от всей недвижимости в стране. Так, на общую дочь Арину Назарову супругами в 2024 году была оформлена квартира на Таганке. Еще одна квартира у них имеется на Фестивальной, но там только доля.

Резюмируя, источник «Царьграда» отметил, что сейчас супруги живут на вырученные от продажи дома в Никоново (Чеховский район) средства. Им удалось выручить за него 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Назаров избавился от последней оставшейся в Москве недвижимости. Речь шла о 75-метровой комнате в квартире в Краснопрудном тупике.

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