Описана тактика налета почти двухсот дронов ВСУ на Москву

В России заявили, что дроны ВСУ атаковали Москву с трех направлений

Перед массированной атакой почти двухсот дронов на Москву Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти неделю запускали беспилотники через Брянскую и Курскую области для создания коридора для масштабного налета. Тактику украинских военных описали авторы Telegram-канала «Рыбарь».

«Запуск проводился с тех же районов, что и в случае с Ленобластью. Только на этот раз группы дронов выходили поэтапно по идентичному маршруту, но на финальном участке перед столичным регионом разделялись на три направления», — указано в публикации.

По словам авторов, беспилотники летели в сторону Москвы сразу с трех направлений: запада, юга и юго-востока. Помимо этого, для большей нагрузки систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ запустили четыре крылатые ракеты «Фламинго», однако российские военнослужащие сбили их.

Авторы также указали на еще на одну особенность налета — украинские военные запустили как минимум четыре вида дронов, среди них «Лютый», FP-1, «Морок» и «Барс». «Оба этих БПЛА ["Морок" и "Барс"] ограничены боевым радиусом до 800-900 километров, поэтому до Москвы их дальность доставать позволяет. При этом "Барс" — это реактивный дрон, который в комбинации со стандартными БПЛА повышает ударный потенциал», — заявили специалисты.

ВСУ устроили массовый налет дронов на Москву 18 июня — атака на столицу стала самой крупной за два года. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили 194 беспилотника. Кроме того, ВСУ ударили по Московской области, в результате чего в регионе пострадали 17 человек.