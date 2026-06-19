В России оценили саммит G7 словами «Европа придумала историю, как манипулировать Трампом»

Политолог Маркелов: На саммите G7 Европа придумала историю, как манипулировать Трампом

Политолог Сергей Маркелов рассказал о важных событиях, произошедших на саммите «Большой семерки» (G7), участниками которого стали лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады, Японии, Евросоюза, Украины и другие лица. Об этом пишет «Царьград».

«На саммите ничего нового не было, кроме двух вещей. Первое. Европа придумала, наконец-то, историю, как манипулировать [президентом США Дональдом] Трампом. По направлению, кто займется нормально Украиной, и кто займется нормальной работой с Россией. То есть впервые они закинули идею, и дали понять Трампу, что Европа готова взять на себя все полномочия», — отметил эксперт. По его словам, Европа на этой встрече документально застабилизировала ситуацию и дала понять Вашингтону, что вместо него готова заниматься всем этим.

«И второй важный тезис — Европа начала физически впервые как бы дипломатический этап, включила в свои разговоры о России, и в свои действия в отношении России, наконец-то, дипломатию», — подчеркнул Маркелов. По его мнению, если начинают договариваться или беседовать дипломаты, а не спецпредставители Трампа и бизнесмены, то появляются наметки на правильное понимание, куда двигаться. Показателем начала дипломатической линии политолог назвал визит послов Германии, Британии и Франции в МИД России по их же инициативе.

Ранее сообщалось, что стало известно о недовольстве стран Европы контактами Евросоюза с Россией.