В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

В российском дроне «Гербера» нашли компьютер с маркировкой «для хлеба»

Российский дрон «Гербера» получил компьютер с необычной маркировкой «для хлеба». Об этом сообщил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на фото одноплатного компьютера с надписью «Raspberry Pi 4 Model B 8GB для хлеба». Утверждается, что изделие нашли в «Гербере», которая атаковала объект на Украине.

Бескрестнов допустил, что «хлеб» — это внутреннее обозначение камеры дрона. По его словам, другие компоненты российских беспилотников также получили специальные обозначения. В частности, ракеты, которые несут «Герани», — это «карандаши», а MESH-модемы называют «редисками».

Многофункциональный дрон «Гербера» построен по схеме «бесхвостка» с однокилевым вертикальным оперением. Беспилотник получил двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом. Дальность полета базовой «Герберы» оценивают в 300 километров.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять новый дрон-камикадзе семейства «Гербера» для поражения украинских объектов. Аппарат получил обновленное крыло.