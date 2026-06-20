Двух офицеров спецназа Украины ликвидировали на Запорожье за неделю

Силовики рассказали о ликвидации двоих офицеров ССО Украины дроном «Герань»

На Запорожье за неделю ликвидировали двух офицеров Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника издания, были ликвидированы майор украинского спецназа Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович.

Вероятнее всего, уточнил источник, обоих ликвидировали ударом дрона-камикадзе «Герань» по пункту дислокации их подразделения на запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что бойца ССО Украины могли ликвидировать за критику главкома Вооруженных сил страны. Вероятно, речь идет о бойце Виталии Цокуре.