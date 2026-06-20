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19:53, 20 июня 2026Россия

Посетитель торгового центра в Краснодаре рассказал об обезвреживании преступника с мачете

RT: Посетитель ТЦ в Краснодаре связал руки преступнику с мачете и передал полиции
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Краснодара, который был в торговом центре (ТЦ) West Mall в Краснодаре в момент атаки преступника с мачете, рассказал о том, как смог обезвредить злоумышленника. Его слова передает RT.

Александр Воевода сообщил, что пришел в ТЦ вместе с семьей. Узнав о нападении, он отправил жену с ребенком в магазин и побежал за преступником, который поджег горючую смесь и направился в детскую комнату.

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лег», — описал свои действия россиянин, добавив, что после этого связал злоумышленнику руки. Позднее к ним подошли другие люди и сотрудник полиции. В результате мужчина вместе с полицейским вывел 19-летнего Григория А. на улицу.

Собеседник телеканала сообщил, что при первом допросе преступник сразу признался, что хотел взять заложников и уйти из жизни при задержании.

Кровавое нападение произошло днем 20 июня. Злоумышленник с мачете ранил шестерых человек. Одна из пострадавших не выжила, еще пять человек получили травмы. Среди них охранник, который находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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