Оставшийся без российских туристов аэропорт ЕС предложил свою парковку для стоянки машин

В Финляндии аэропорт города Лаппеенранта предложил свою парковку в качестве стоянки

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, некогда один из самых загруженных в стране, ищет способы выживания. Об этом пишет ТАСС.

Из-за отсутствия регулярных рейсов и туристов из России, аэропорт предложил свою парковку под долгосрочную стоянку автомобилей. Как сообщили агентству в аэропорту, парковка, «редко бывающая заполненной», предлагается на срок до месяца — это стоит 84 евро, на половину месяца — 54 евро. Есть и почасовая оплата, добавили там.

Регулярное пассажирское сообщение в Лаппеенранте закрыто с осени 2025 года. С тех пор был лишь один чартерный рейс, следующий ожидается только 18 сентября. Полноценная работа аэропорта не возобновится как минимум до 24 октября. Сейчас часть пассажирского терминала сдается в аренду под офисы, по будням в аэропорту работает ресторан с комплексными обедами за 12,60 евро.

Ранее стало известно, что аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных падением туристического потока из России. После спада в 2014 году, пандемии и конфликта на Украине ситуация продолжает ухудшаться. В 2011 году он был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала туда из Санкт-Петербурга.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латышским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты насчет переговоров с Россией.