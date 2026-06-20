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19:12, 20 июня 2026Спорт

Оценены шансы сборной Кюрасао набрать очки на чемпионате мира по футболу

Аналитики назвали сборную Эквадора фаворитом в матче против Кюрасао на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maria Lysaker / IMAGN IMAGES via Reuters

Букмекеры назвали сборную Эквадора явным фаворитом в матче против национальной команды Кюрасао на чемпионате мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Победа эквадорцев оценивается коэффициентом 1,11, ничья — 9,50, а успех Кюрасао — 25,00. Аналитики посчитали, что встреча будет результативной: тотал больше 2,5 голов идет за 1,48. Однако в гол Кюрасао они не верят. Самые ожидаемые точные счета отражают превосходство фаворита: победа Эквадора 2:0 — за 4,70, успех 3:0 — за 5,00.

Эквадор и Кюрасао ранее никогда не пересекались в официальных матчах.

В первом туре чемпионата мира сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от Германии. Встреча завершилась со счетом 1:7.

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