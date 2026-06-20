Судью чемпионата мира по футболу спасли рассолом

Судье Цвайеру сняли судорогу рассолом во время игры чемпионата мира между США и Австралией

Матч чемпионата мира между сборными США и Австралии в Сиэтле был ненадолго прерван из-за проблем со здоровьем у главного арбитра Феликса Цвайера. Об этом сообщает Sports.

В концовке игры судья упал на газон из-за сильной мышечной судороги и не смог сразу подняться. Отмечается, что игра проходила в жаркую погоду и в высоком темпе. Футболисты обеих команд проявили солидарность и помогли арбитру: они подняли ему ногу, чтобы облегчить спазм.

Затем на поле выбежала женщина-арбитр и передала Цвайеру рассол — традиционное средство для снятия мышечных судорог. После этого главный судья смог восстановиться и продолжить встречу.

Сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:0. Американцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира.