Трейдер выиграл более 7,88 миллиона долларов благодаря ставке на матч чемпионата мира

Трейдер выиграл более 7,88 миллиона долларов благодаря поражению Турции на ЧМ-2026

Трейдер с ником frostrizz выиграл более 7,88 миллиона долларов благодаря ставке на матч чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Турции и Парагвая. Об этом сообщается на странице платформы прогнозов Polymarket Sports в социальной сети Х.

Пользователь поставил почти 4,2 миллиона долларов на то, что турецкая сборная не победит в этой игре. В итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу Парагвая, что принесло трейдеру крупный выигрыш.

Турки проиграли оба матча группового этапа и досрочно выбыли из борьбы за выход в плей-офф чемпионата. За два матча на турнире команда нанесла по воротам соперника 62 удара, не забив при этом ни одного мяча.

Polymarket — это платформа прогнозов, где пользователи регистрируются через криптовалютные кошельки, что позволяет действовать под псевдонимами без раскрытия реальной личности. Законодатели критикуют платформу за отсутствие сбора клиентской информации, как у традиционных брокеров и букмекеров.