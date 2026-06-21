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16:35, 21 июня 2026Спорт

Бывший легионер «Зенита» выразил недоумение относительно неучастия России на ЧМ-2026

Бывший игрок «Зенита» Ломбертс: Я бы предпочел видеть на ЧМ Россию, чем небольшие сборные
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Бывший легионер «Зенита» Николас Ломбертс выразил недоумение относительно неучастия России на ЧМ-2026. Его слова приводит Sport24.

«Конечно, жаль не видеть Россию на чемпионате мира. То же самое можно сказать и про Италию — одну из величайших футбольных стран мира. Я бы предпочел видеть на чемпионате мира Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные», — сказал Ломбертс.

Также обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» выразил надежду на скорейшее возвращение российского футбола на международную арену. «Но это зависит не от игроков и не от обычных людей. Все зависит от решений Международной федерации футбола (ФИФА) и мировых руководителей. Мы не можем на это повлиять, поэтому остается только надеяться, что возвращение произойдет как можно скорее», — заявил Ломбертс.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.

Ранее российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Он заявил, что никаких вопросов к триколору не было — он ходил с ним постоянно без проблем. К болельщикам с российским флагом подходили люди из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии, фотографировались с ними. Прусов подчеркнул, что Россию там очень сильно уважают, любят и помнят чемпионат мира 2018 года, который прошел в стране.

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