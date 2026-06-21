Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 21 июня 2026Мир

Дмитриев поразмышлял о судьбе Британии после отставки Стармера

Дмитриев заинтересовался, продолжит ли новое руководство Великобритании курс Стармера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Macdiarmid / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании «провальную политику» текущего премьер-министра Кира Стармера после его возможной отставки. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку. Возможно, политик заявит об этом уже в понедельник, 22 июня. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.

«Правление Стармера скоро закончится. Продолжит ли новое руководство его провальную политику?» — написал Дмитриев.

В отдельном посте он напомнил, как Кир Стармер в 2024 году «вмешивался в выборы в США», выступая против на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа в пользу кандидата от демократов Камалы Харрис.

Ранее Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку. Дмитриев попросил инопланетян убедить главу немецкого правительства уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером.

До этого кабинет министров Британии призывал Стармера уйти в отставку в ближайшие дни после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Зеленский ответил на лишение его высшей госнаграды Польши

    Дмитриев поразмышлял о судьбе Британии после отставки Стармера

    Одна страна подняла в небо истребители НАТО у границы с Украиной

    Испания повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

    В украинском регионе усилили мобилизационные мероприятия

    Россияне стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

    Российский регион ушел под воду после мощной грозы

    На Западе встревожились после слов Медведева и Ушакова об Украине

    Испания разгромила Саудовскую Аравию и одержала первую победу на ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok