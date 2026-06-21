Дмитриев заинтересовался, продолжит ли новое руководство Великобритании курс Стармера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании «провальную политику» текущего премьер-министра Кира Стармера после его возможной отставки. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку. Возможно, политик заявит об этом уже в понедельник, 22 июня. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.

«Правление Стармера скоро закончится. Продолжит ли новое руководство его провальную политику?» — написал Дмитриев.

В отдельном посте он напомнил, как Кир Стармер в 2024 году «вмешивался в выборы в США», выступая против на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа в пользу кандидата от демократов Камалы Харрис.

Ранее Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку. Дмитриев попросил инопланетян убедить главу немецкого правительства уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером.

До этого кабинет министров Британии призывал Стармера уйти в отставку в ближайшие дни после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде.